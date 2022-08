Gilbert neemt het op voor renners: "Altijd het slachtoffer van nalatigheden UCI, dit moet veranderen"

Philippe Gilbert is een ouderdomsdeken in het peloton. Ook hij zag de voorbije dagen heel wat valpartijen in Polen en Burgos en heeft een mening.

Philippe Gilbert zit onder meer in de atletencommissie van de wielerunie UCI en neemt het op voor zijn collega's. pic.twitter.com/FDDHG4tUu0 — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) August 5, 2022 Voor de ervaren Belg is de veiligheid van de renners het belangrijkste. Dat heeft hij laten weten middels een vlammende tweet. "Jammer genoeg zijn de renners zoals steeds het slachtoffer van nalatigheden. Dit moet gaan veranderen, zo snel mogelijk."