Nog een week tot het EK in München: de kopmannen van de verschillende landen en hun seizoen

Het is aftellen: nog een week tot het EK in München. Van bepaalde landen zijn de kopmannen reeds bekend. Hoe is de weg naar het EK voor hen verlopen?

Het EK wielrennen gaat op zondag 14 augustus door op een grotendeels vlak parcours in München. De meeste landen hebben dus een sprinter aangesteld als kopman. De ene kan met een pak vertrouwen naar het kampioenschap, bij de andere zijn er toch wat twijfels. We schetsen hieronder de aanloop van deze leiders en wie de beste kaarten heeft.

België: Tim Merlier

Na overwinningen in Nokere Koerse en Brugge-De Panne volgde een moeilijkere periode. Na een zware val in Parijs-Roubaix liep Merlier wegens aanslepende blessures de Tour-selectie mis en was het even zoeken naar de vorm. Op het BK demonstreerde Merlier dat hij nog altijd enorm snel is. Voor de tweede keer is hij Belgisch kampioen. Graag wil hij nu voor een eerste maal Europees kampioen worden.

Nederland: Fabio Jakobsen

Dé spurtbom van het peloton dit jaar, met reeds elf overwinningen achter zijn naam. Zege nummer 11 veroverde hij in de Tour de France. Bij zijn eerste rit in lijn ooit in de Tour was het meteen bingo. Zag achteraf wel af in de bergen, maar zal zeker helemaal hersteld zijn en in principe dus de topfavoriet bij uitstek op het EK.

Frankrijk: Arnaud Démare

Met Bryan Coquard en Hugo Hofstetter neemt Frankrijk nog twee sprinters mee die in het oog springen, maar diegene met de meeste adelbrieven is toch Arnaud Démare. Die had nog niet gewonnen dit jaar toen hij aan de start van de Giro verscheen, maar herbeleefde daar de successen van enkele seizoenen geleden. Démare won drie ritten en veroverde de paarse trui. Won nadien ook in de Route d'Occitanie en Ronde van Polen.

Ierland: Sam Bennett

Sam Bennett is de spurtbom uit Ierland, maar heeft het sinds zijn vertrek bij Quick-Step niet onder de markt. Kwam dit jaar bij Bora-Hansgrohe al in vele sprints tekort. Kon in het thuisland van zijn ploeg Bora-Hansgrohe wel naar winst spurten in Eschborn-Frankfurt. Voorlopig blijft het bij dat ene succes.