Sprookje als stagiair zet sensatie aan het nadenken: "Of ik beloften oversla en snel prof ga worden? Weet ik nog niet"

We hebben er een nieuwe, jonge sensatie bij. Een absoluut sprookje beleefde een 20-jarige stagiair van AG2R Citroën. Op de derde wedstrijddag van zijn stage won Bastien Tronchot meteen bij de profs. Wielerkrant sprak met hem. Credit foto: Vincent Curutchet.

Bastien, op 1 augustus begon je aan je stage bij AG2R Citroën. En op 4 augustus won je al de derde rit in de Ronde van Burgos. Weinigen die dat kunnen zeggen.

Bastien Tronchon: "Het is een ongelooflijke koers geweest. Ik ben heel blij. Ik kan amper geloven dat ik gewonnen heb. Het is als in een droom."

Was je nerveus toen je het moest opnemen tegen een inmiddels ervaren man als Sivakov voor de ritzege? Je speelde het in de finale slim door niet meer over te nemen.

"Ik was niet heel nerveus, want ik had helemaal niet verwacht om in dit scenario te belanden. Het was niet aan mij om door te rijden, ik moest niet aan een klassement ofzo denken. We hadden samen kunnen doorrijden, maar na de Alto de Bocos heeft hij aangevallen en dan heb ik niet meer overgenomen."

De vorige renner die als stagiair van AG2R een koers won, was Jaan Kirsipuu in 1992. Dertig jaar geleden dus en zelf ben je nog maar twintig.

"Daar had ik echt niet aan gedacht als ik hier in Burgos aankwam. Ik dacht niet aan een overwinning, ik wilde gewoon genieten van elk moment op de fiets. Dat ik toch al kon winnen, is super."

Het was ook een zware etappe. Ben je dan echt een klimmer?

"Ik denk niet dat ik een klimmer ben. Ik ben eerder een puncher. Ik woon in Chambéry. Ik moet dus wel wat kunnen klimmen om de koersen in mijn thuisland te overleven. Al zou ik mij toch als puncher omschrijven."

Zijn rittenkoers dan echt je ding of liggen eendagskoersen jou ook?

"Ik hou van de twee. Als het eendagskoersen zijn, heb ik wel liefst dat het een wat lastigere koers is, waarbij de vermoeidheid op het einde begint door te wegen. Sowieso hou ik van de zwaardere koersen."

Hoewel je pas begonnen bent als stagiair ben je bij AG2R Citroën geen onbekende.

"Zowel bij de U19 - sinds ik junior ben dus - en bij de U23 maakte ik deel uit van het project van AG2R. Ik ken enkele jongens die bij de ploeg hetzelfde parcours hebben afgelegd. Super dat ik voor deze ploeg dan weet te winnen."

Na jouw overwinning wil iedereen natuurlijk weten wie Bastien Tronchon nu juist is.

"Ik denk dat ik een vriendelijke jongen ben (lacht). Ik ben joviaal, ik hou ervan om tijd te spenderen met andere mensen. Zo zit er niet te veel druk op de koers."

Studeer je ook nog?

"Ik zit in mijn derde jaar STAPS. Volgend jaar haal ik mijn diploma. Het is een heel traject dat je doorloopt. Het is een studie die zich volledig concentreert op sport. Als je afstudeert, kan je trainer worden."

Ondertussen neemt je wielercarrière dus ook een hoge vlucht. Wil je snel prof worden?

"Het is zeker mijn ambitie om prof te worden en om nog te winnen. Ik hoop dus dat er nog overwinningen volgen. Ik weet nog niet hoe snel ik de stap naar de profs zet. Ik ga daar goed over nadenken.Tegenwoordig worden jongeren al snel prof. Er zijn veel jongeren die de beloften overslaan. Ik ga geconcentreerd analyseren hoe ik beter kan presteren."