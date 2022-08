Dan toch geen Vuelta voor Dylan Teuns: wedstrijd voor debuut bij nieuwe ploeg is wel al bekend

Na zijn opmerkelijke overstap is het uitkijken naar het debuut van Dylan Teuns bij zijn nieuwe ploeg. De Vuelta, die gaat hij dan nog niet rijden.

Dylan Teuns heeft per direct Bahrein Victorious verlaten voor Israel-Premier Tech. Daar klonk het meteen ook al dat Teuns de Vuelta zou rijden, maar op dat plan komen ze terug. In La Capitale biedt teammanager Rik Verbrugghe duidelijkheid over het programma van Teuns.

© photonews

De Ronde van Spanje staat daar dus niet op. De Tour of Britain, die doorgaat van 4 tot en met 11 september, wél. Deze rittenkoers zal meteen ook het debuut worden voor Dylan Teuns bij Israel-Premier Tech. Dat is grotendeels in functie van het WK. "Omdat we ervan uitgaan dat hij, gezien de aard van het parcours, de Belgische selectie zal halen", redeneert Verbrugghe.

In oktober zal Teuns ook nog enkele Italiaanse wedstrijden rijden, met onder meer ook de klassieker Ronde van Lombardije op 8 oktober.