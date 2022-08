Sokkenfabrikant van 'Half mens, half brommer' verkocht met succes aan Mathieu van der Poel

Het was een prachtig beeld, Wout van Aert die op training sokken droeg met het opschrift 'Half mens, half brommer'.

Die sokken had Wout van Aert gekregen van Sockeloen, een Nederlands bedrijf. Zij hebben met veel research de snelste sokken ter wereld gemaakt.

De sokken kosten voor profs tot wel 1000 euro. “Ook al hangen die helaas vast aan het contract met hun kledingsponsor. Gelukkig hebben we onze beste producten ook allemaal in een volledig witte versie en kopen profrenners ze stiekem bij ons”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Dat geldt ook voor Mathieu van der Poel. “Mathieu won de Ronde en de Strade met sokken van Sockeloen”, gaat Jasper Ockeloen verder. “De grootste ontwikkelingen zitten in die aerosokken. Zo zijn we met professor Bert Blocken, aerodynamicaspecialist, de windtunnel van Eindhoven in gedoken om de snelste sok ter wereld te maken. Op basis daarvan zijn we tot drie modellen gekomen, voor drie verschillende snelheden.”

Wout van Aert kreeg zijn paar als geschenk. “Toen we ze hem cadeau gaven, lachte Wout nog dat ‘Half mens, half brommer’ misschien net wat te veel grootspraak was om mee rond te rijden. Hij had ze wel willen dragen op het criterium van Roosendaal, maar dat mocht niet. Het was een fijne verrassing toen ik zag dat hij ze tijdens die training alsnog aan had.”