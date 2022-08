Verkeersveiligheid op voorgrond na aanrijdingen wielrenners: "Aantal letselongevallen in Vlaanderen nooit zo hoog"

Benoot kwam in Livigno ten val, maar ook in Vlaanderen zijn aanrijdingen van wielrenners (jong en oud) recent schering en inslag.

Het thema verkeersveiligheid komt zo weer centraal te staan. "Na een daling tijdens de coronaperiode, waarin door het afgenomen gemotoriseerde verkeer potentieel minder ongelukken mogelijk waren, zitten de cijfers voor de eerste drie maanden van 2022 toch weer in de lift. Het aantal letselongevallen liep in Vlaanderen nooit eerder zo hoog op", aldus Stef Willems van het Belgische verkeersveiligheidsinstituut in HLN.

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

"Gelukkig was dat niet het geval voor de ongelukken met dodelijke afloop. Uiteraard zorgt een aantal factoren, zoals de toename van alcohol-en druggebruik achter het stuur, voor zeer zware gevolgen. Maar niet alle schuld kan exclusief bij het gemotoriseerde verkeer worden gelegd. Het blijft een gedeelde verantwoordelijkheid. De realiteit is gewoon dat er veel meer fietsers zijn bijgekomen", is de analyse van Willems.

Staf Scheirlinckx van de rennersvakbond schetst welke initiatieven zij hebben genomen om wielrenners te beschermen. "Zo hebben we zelf een gespecialiseerde advocaat ter beschikking die renners kan bijstaan bij een ongeluk. En dringen we er bij jeugdclubs op aan om de vaak wat donkere teamkledij te voorzien van reflecterende sroken, die jonge renners vooral in de winter betere visibiliteit kunnen bieden tijdens het trainen."