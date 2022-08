🎥 Officieel bevestigd: dit zijn de helpers van Primoz Roglic bij Jumbo-Visma voor de Vuelta

Het is officieel. Primoz Roglic rijdt de Vuelta. Ook kent hij zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma al.

Er werd lange tijd gespeculeerd of Primoz Roglic de Vuelta zou rijden. Deze voormiddag zei Wielerflits al dat hij wel zou meedoen.

Jumbo-Visma maakte ondertussen zijn laatste selectie bekend. Roglic is de kopman en kan voor zijn 4e eindwinst op rij gaan. De ploeg oogt sterk met Sepp Kuss, Robert Gesink en Rohan Dennis.

"We zijn blij dat Roglic zich heeft kunnen klaarstomen voor de Vuelta", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "We hebben een ploeg die Roglic kan bijstaan op alle terreinen. Het is enkel spijtig dat Koen Bouwman geblesseerd moest afhaken. We houden graag de Koen van de Giro in de Vuelta gezien." Ook kijkt de ploeg uit naar de start in eigen land. De Vuelta start vrijdag in Utrecht.