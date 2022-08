Toch aan de start: 'Primoz Roglic start in de Vuelta'

Primoz Roglic staat aan de start van de Vuelta. Dat meldt Wielerflits.

In de voorbije Tour de France kwam Primoz Roglic ten val. Hij gaf er op het einde van de 2e week de brui aan. Daarna was het afwachten of hij in de Vuelta zou kunnen starten. Pas 2 weken voor de start van die koers kon hij weer beginnen trainen.

Volgens Wielerflits zou Roglic aan de start van de Vuelta staan, maar op een definitieve selectie van Jumbo-Visma is het nog wachten. Jumbo-Visma zou op die manier toch een uitgesproken kopman hebben.

Roglic zou op die manier toch zijn Vueltatitel kunnen verdedigen. Hij won de voorbije 3 edities.