Andreas Leknessund verbaast zichzelf met de eindzege in de Arctic Race of Norway: "Pas in de slotkilometer geloofde ik erin"

Andreas Leknessund zette in de slotrit van de Arctic Race of Norway het klassement nog naar zijn hand. Daarmee verbaasde hij zichzelf. Zo sprak hij in het flashinterview.

"In de voorlaatste rit voelde ik me slecht", zei Andreas Leknessund. "Ik wou dan zien hoe mijn benen in de laatste rit zouden aanvoelen. Ik wou wachten tot het lokale circuit, maar ze begonnen al eerder aan te vallen. De ploeg besloot om ieder om beurt mee te springen. Uiteindelijk begon ik me beter te voelen."

Leknessund reed weg met een kopgroep van 3 man. "Eerst dacht ik dat het een vlucht voor de televisie was", zei hij. Uiteindelijk trok hij op zo'n 30 km van de streep er alleen op uit: "Het was gewoon de bedoeling om 1 ronde alleen te rijden en te genieten van het publiek. Maar ik reed meteen vol door. Ik ben pas in de laatste ronde erin beginnen geloven, maar eigenlijk pas in de slotkilometer."

Uiteindelijk won Leknessund de rit en won hij ook het klassement met 8 seconden voorsprong: "Dit is echt mooi. Vooral ook omdat het voor mij een thuiswedstrijd is. Ik bekeek deze koers al als kleine jongen en droomde ervan om deze koers ooit te winnen."