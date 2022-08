Egan Bernal keert na ruim een half jaar terug in het peloton en staat aan de start in de Ronde van Denemarken: "De afgelopen maanden zal ik nooit vergeten"

In januari van begin dit jaar kende Egan Bernal een zware val op training. Nadien volgde een zware revalidatie. Ruim een half jaar verder zette de medische staf van INEOS Grenadiers het licht op groen. Bernal mag weer koersen en hij start in de Ronde van Denemarken.

"Dit is het moment waarop ik heb gewacht", zegt Bernal. "Ik kan niet genoeg benadrukken om te zeggen hoe zwaar de laatste maanden voor mij waren. Zowel fysiek als mentaal. De periode sinds de dag van mijn val zal voor altijd deel van mij uitmaken. Ik zal die periode nooit vergeten."

Welcome back @Eganbernal!



We’re excited to announce that Egan has been added to our Tour of Denmark squad and he will return to the peloton tomorrow 🙌 pic.twitter.com/rHKhIys1m1