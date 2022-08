Nairo Quintana is kopman voor Arkéa-Samsic in de Vuelta

Nairo Quintana is de kopman bij Arkéa-Samsic voor de Vuelta. Hij probeert een zo goed mogelijk resultaat te halen.

Ook Arkéa-Samsic heeft zijn huiswerk voor de Vuelta af. Ze maakten hun selectie bekend. Daarin is Nairo Quintana de kopman. Het is zijn 1e wedstrijd sinds de Tour. Hij krijgt 5 Fransen, een Pool en een Brit mee.

"Voor Quintana is de Vuelta een van zijn belangrijkste doelen van het jaar", zegt ploegleider Yvon Ledanois. "Hij won in 2016 de Vuelta al eens. Hij wil dan ook een goed resultaat halen. Net zoals in de voorbije Tour waarin hij 6e werd. Naast een goed klassement zal het geweldig zijn als hij ook een rit zou kunnen winnen."