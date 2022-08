Selectie Quick-Step voor Vuelta is rond: "Remco Evenepoel start niet als favoriet voor algemeen klassement"

Dat zegt alvast sportdirecteur Klaas Lodewyck. "Remco en Julian zullen de kopmannen zijn van de ploeg voor deze laatste grote ronde van het seizoen. Een ronde die veel zware ritten telt, van die in het Baskenland tot die in het hooggebergte. Voor Remco zal dit een heel nieuw avontuur zijn."

Terwijl hij helemaal bovenaan prijkt bij de noteringen van de gokkantoren, houden ze bij Quick-Step de druk af. "Hij start niet als favoriet voor het algemeen klassement. We zullen het dag per dag nemen en zien hoe de dingen verlopen." En Alaphilippe? "Julian kent een lastig seizoen, maar heeft hard gewerkt en mikt op enkele ritten."

The Wolfpack is ready for 🇪🇸 @lavuelta 👊 pic.twitter.com/lljfvG2nns