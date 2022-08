Intermarché-Wanty-Gobert gaat voor een plaats in de top 10 in de Vuelta

Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. Ze staan met ambitie aan de start.

Vorig jaar was Intermarché-Wanty-Gobert tevreden over zijn Vueltadebuut. Ze wonnen een rit met Rein Taaramäe en ze behaalden net geen plaats in de top 10 van het eindklassement. Odd Christian Eiking eindigde op plaats 11.

Dit jaar willen ze beter doen. In de Giro en de Tour behaalden ze al een plaats in de top 10 van het algemeen klassement. Jan Hirt en Domenico Pozzovivo eindigden respectievelijk 6e en 8e in de Giro. Louis Meintjes eindigde op plaats 8 in de Tour.

Intermarché-Wanty-Gobert neemt Hirt, Pozzovivo en Meintjes mee naar de Vuelta. De ploeg ambieert om met 1 van hen in de top 10 te eindigen. Gerben Thijssen is de sprinter van de ploeg. Jan Bakelants en Taaramäe proberen via de vroege vlucht ritwinst te boeken.