Bahrein met Landa als speerpunt naar de Vuelta

Bahrein-Victorious heeft zijn selectie voor de Vuelta bekend gemaakt. Thuisrijder Mikel Landa is het speerpunt van de ploeg.

Voor de laatste grote ronde van het jaar rekent Bahrein-Victorious op Mikel Landa voor het klassment, die voor de 6de keer deel neemt. De Spanjaard eindigde dit jaar als derde in de Giro en won in 2015 al eens een rit in de Vuelta. Landa krijgt als tweede kopman naast zich de Zwitser Gino Mäder die vorig jaar 5de werd in het eindklassement van de Vuelta en ook het jongerenklassement won.

Bahrein-Victorious mikt ook op ritzeges met Santiago Buitrago en Fred Wright. De Colombiaan Buitrago won dit jaar al ritten in de Saudi Tour, de Giro en de Ronde van Burgos. Fred Wright maakte dan weer indruk in de Tour en pakte een medaille op de Commonwealth Games.

Ploegleider Pellizotti heeft het volste vertrouwen in zijn team "Ik denk dat we een geweldig team hebben voor dit parcours en ik ben ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen behalen in het klassement. En in elke rit hebben we veel kaarten om uit te spelen".

Verder neemt de ploeg Wout Poels, Luis León Sánchez, Jasha Sütterlin en Edoardo Zambanini mee.