Nairo Quintana geschrapt uit uitslag Tour de France 2022: sporen van verboden pijnstiller in zijn bloed gevonden

Opvallend nieuws: de naam van Nairo Quintana wordt geschrapt uit de uitslag van de Tour de France 2022. En toch mag de Colombiaan gewoon verder koersen.

De UCI heeft een mededeling verspreid over de klimmer van Arkéa-Samsic. Tijdens de Toru de France zijn afwijkende waarden in zijn bloed gevonden. Op 8 en 13 juli heeft Quintana positief getest op het gebruik van Tramadol. Dat is een verboden pijnstiller.

Quintana heeft hierdoor een inbreuk begaan tegen het medisch reglement, niet tegen het antidopingreglement. Dat houdt in dat de ronderenner niet geschorst zal worden en ook gewoon kan blijven meedoen aan wielerwedstrijden.

Wel zal zijn uitslag dus geschrapt worden en moet hij bijgevolg zijn zesde plaats uit de Tour de France afstaan. Tenzij hij in beroep gelijk krijgt: Nairo Quintana heeft nog tien dagen om in beroep te gaan.