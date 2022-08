VOORBESCHOUWING PUNTENTRUI: Wie volgt Fabio Jakobsen op als beste spurter of gaat een klassementsrenner met de trui aan de haal?

Vorig jaar won Fabio Jakobsen de puntentrui in de Vuelta. Hij won voor eindwinnaar Primoz Roglic. Jakobsen is er dit jaar niet bij. We krijgen dus sowieso een nieuwe winnaar van de puntentrui.

Onder de snelste spurters vinden we enkele Belgen. Gerben Thijssen zal de spurts voor zijn rekening nemen voor Intermarché-Wanty-Gobert. Hij toonde in het verleden al dat hij over snelle benen beschikt. Recent won hij nog een rit in de Ronde van Polen.

Ook Tim Merlier staat aan de start. In elke grote waaraan hij deelnam was hij goed voor een ritoverwinning. Hij won zowel in de Giro als de Tour van 2021 een rit. Nadien gaf hij elke keer op. Hij ambieert ook in de Vuelta op minstens een ritzege en is daarmee een kandidaat voor de puntentrui. Op het EK eindigde hij recent nog 2e in de massasprint. Enkel Jakobsen was sneller.

© photonews

Merlier en Thijssen zullen onder meer moeten afrekenen met Sam Bennett. Bennett werd in de EK-wegrit 5e, maar hij zal willen laten zien dat hij met zijn spurtersbenen betere uitslagen kan rijden. Bij UAE hebben ze ook een spurter mee. Met Pascal Ackermann moet je altijd rekening houden. Net als met Mads Pedersen.

© photonews

In de Vuelta moet er ook altijd rekening gehouden worden met de klassementsrenners. De organisatie hield heel lang vast aan een gelijke verdeling van de ritten, maar recent stapten ze daarvan af. Een vlakke rit is 50 punten waard. Een heuvelrit 30 en een bergrit 20.

De kans lijkt daardoor groter dat een spurter de puntentrui wint. Dat bewees Fabio Jakobsen vorig jaar, maar in de Vuelta zijn er traditioneel weinig vlakke etappes. Officieel zijn er 6, maar 2 daarvan eindigen op een hellende aankomststrook. Als klassementsrenners in de bergen regelmatig voor de ritzege strijden, is het perfect mogelijk dat een van hen de groene trui wint.

ONZE STERREN VOOR HET PUNTENKLASSEMENT IN DE VUELTA:

**** Tim Merlier

*** Pascal Ackermann, Mads Pedersen

** Sam Bennett, Gerben Thijssen, Joao Almeida

* Primoz Roglic, Jai Hindley, Mike Teunissen