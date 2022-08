🎥 📷 Movistar kiest voor een wit shirt en brengt een eerbetoon aan Alejandro Valverde

Het is de allerlaatse Vuelta van Alejandro Valverde. Movistar zag dat als een goede gelegenheid om hem te eren. Ze pakten uit met een wit shirt. Daarop staan er verwijzingen naar zijn grootste zeges in zijn carrière.

Naast Movistar rijdt ook Astana met een aangepast shirt. Ook zij kozen voor wit.

🇳🇱🇪🇸 VIDEO: @lavuelta



🤩 Our first day in Utrecht, Netherlands: Fresh look, first training, official photoshooting!#LaVuelta22 #AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/rONZswQ79F