De concurrentie houdt Remco Evenepoel in de gaten tijdens de Vuelta: "Een van de sterkste renners op dit moment"

Remco Evenepoel start aan zijn 2e grote ronde uit zijn carrière. De concurrentie sprak over hem tijdens de persconferenties.

De favorieten kregen veel vragen over Remco Evenepoel tijdens de persconferenties aan de vooravond van de Vuelta. Bij Team BikeExchange-Jayco zijn ze op hun hoede: "Hij is een van de kanshebbers op eindwinst. Anderen vragen zich wel af of hij een koers van 3 weken aankan, maar in de toekomst zal hij zeker meespelen."

Bij INEOS Grenadiers hetzelfde verhaal. "Zijn vorm is geweldig", zei Richard Carapaz. "En hij zal er zeker voor vechten. Het is mooi voor de Vuelta dat hij erbij is."

Joao Almeida strooide ook met lof voor Evenepoel: "Op dit moment is hij een van de sterkste renners in het peloton. We gaan hem zeker in de gaten houden. Het is natuurlijk wel een grote ronde. Je kan nooit op voorhand inschatten of hij een slechte dag zal hebben."