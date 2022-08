Ineos-kopman kan na twee tweede plaatsen enkel nog vrede nemen met het hoogste: "Ik mik volop op winst"

Kan Ineos nog eens een grote ronde winnen? Na twee tweede plaatsen in eerdere grote ronden moet het nu nog eens 'bingo' zijn voor de kopman van de ploeg in de Vuelta.

Sinds Carapaz de Giro won en zo zijn transfer naar Ineos versierde, werd hij al eens tweede in de Vuelta en tweede in de Giro. Hij gaat dit jaar vol voor het hoogste schavotje in de Vuelta. "Ik stond hier al eens eerder op het podium, ik weet wat het is om te strijden voor de winst. Na mijn tweede plaats in de Giro sta ik met grote ambitie aan de start. Ik mik voluit op eindwinst."

GEVECHT VAN 3 WEKEN

Al beseft Carapaz ook dat het weer enorm zwaar zal worden. "Het wordt een gevecht van 3 weken, met in het begin enkele "tricky" etappes, maar ook dat hoort bij de koers. Verder is het een veeleisend parcours met heel wat aankomsten bergop."

Bovendien is de concurrentie toch ook niet min. "Er staan hier heel wat sterke renners aan de start, het wordt wellicht een stevig en spannend gevecht. Hoe dan ook, ik kende een uitstekende voorbereiding en ik voel me helemaal klaar voor deze wedstrijd. Dit is de ronde die ik het beste ken."