Jai Hindley gaat voor de dubbel Giro-Vuelta: "Dat zou speciaal zijn"

Girowinnaar Jai Hindley staat aan de start van de Vuelta. Hij kan de dubbel pakken.

In Utrecht staat Jai Hindley aan de start voor de Vuelta. De Girowinnaar kan de dubbel pakken. Hij zou de 1e sinds 2008 zijn. Toen won Alberto Contador de Giro en de Vuelta in hetzelfde jaar. "Hopelijk kunnen we de dubbel pakken", zegt Hindley. "Dat zou speciaal zijn, maar het worden 3 lange weken. We zullen wel zien."

Veel zal ook afhangen van het verloop van de Vuelta. Bora-Hansgrohe staat Hindley, Sergio Higuita en Wilco Kelderman aan de start. Alledrie werden ze door de ploeg aangeduid voor het klassement.

"We gaan het zoals in de Giro doen", zegt Hindley. "De koers zal beslissen voor wie we uiteindelijk gaan. Ook hebben we geen grote ego's. Ik weet dat als ik wat achterstand heb na de 1e week, dat ik me zal opofferen voor de andere klassementsrenners. Omgekeerd zal dat ook zijn."