Lotto Soudal verbreekt per direct de samenwerking met William Junior Lecerf die vanaf volgend jaar voor Patrick Lefevere rijdt

Lotto Soudal heeft de samenwerking met William Junior Lecerf stopgezet. Vanaf volgend jaar rijdt hij voor Patrick Lefevere.

William Junior Lecerf stond de laatste dagen in de volle aandacht. Hij werd door Lotto Soudal naar de Ronde van de Toekomst gestuurd zonder wedstrijdfiets. Patrick Lefevere stuurde hem daarop een wedstrijd fiets op.

Later bevestigde Lotto Soudal aan Wielerflits dat ze de samenwerking met Lecerf stopzetten. "We vinden dat jammer", zei ploegleider Kurt Van De Wouwer. "Sinds zijn komst dit jaar hebben we veel tijd en energie in onze samenwerking gestoken. Na de Giro U23 deden we hem ook meteen een voorstel voor een verdere samenwerking, maar er kwam geen reactie en ze gingen met andere ploegen praten. Ik heb zo'n gebrek aan respect nog nooit meegemaakt."

Lecerf rijdt vanaf volgend seizoen voor Patrick Lefevere. Dat maakte de ploeg zelf bekend. In 2023 zal hij voor de opleidingsploeg rijden. Vanaf 2024 rijdt Lecerf voor het WorldTeam.