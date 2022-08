VOORBESCHOUWING BERGKLASSEMENT: moeten favorieten als Guerreiro, Chaves en Poels Evenepoel vrezen?

De bollen zijn in de Vuelta de beloning voor de beste in het bergklassement. Guerreiro, Chaves, Poels: dat zijn enkele favorieten. Toch is het ook opletten of Remco Evenepoel niet opduikt in dit klassement.

Al zal dat niet meteen hoog op de verlanglijst van Remco Evenepoel zelf staan. En zelfs als hij een goede Vuelta rijdt, is het meer aannemelijk dat dit zal gebeuren via goede prestaties in andere ritten dan in etappes met de steilste cols. Als het bijzonder steil is, kan Evenepoel het al eens lastig krijgen. Kan hij die zware momenten overleven, dan heeft hij wel al bewezen dat hij op lastige aankomsten ook kan winnen.

Nog niet in grote ronden en in misschien een iets minder goed peloton, maar toch. En ook door bijvoorbeeld een rit te winnen die net niet gecategoriseerd is als een superzware bergrit, kan je in het bergklassement vooraan komen. Die positie houden is dan nog wat anders, maar het is niet ondenkbaar dat een goede Evenepoel een verrassende rol kan spelen in de strijd om de bergtrui.

TWEE KANSHEBBERS BIJ EF

De favorieten voor dit nevenklassement zijn echter mannen die in het verleden al een bergtrui gewonnen hebben in een grote ronde of op zijn minst een gooi hier naartoe hebben gedaan. Ruben Guerreiro is de winnaar van de blauwe trui in de Giro van 2020. Dit jaar reed hij de Tour, maar dat viel tegen. De Portugees zal dat ongetwijfeld goed willen maken in de Vuelta.

Bij EF Education-EasyPost hebben ze de kandidaten voor de bollen uit te kiezen, want ook Esteban Chaves is een renner wie deze strijd perfect zou liggen. Won vorig jaar het bergklassement in de Ronde van Catalonië. Deed dit nog niet in een grote ronde. Als hij dat nog eens wil doen in de loop van zijn carrière, is het op zijn 32ste wel het moment.

De winnaar van de bergtrui hoeft geen klimmer pur sang te zijn. Het kan ook een renner zijn die zich op zijn manier goed staande kan houden tussen de pure klimmers. Wout Poels is bijvoorbeeld zo iemand. Vorig jaar weerde Poels zich als een woelwater voor de bollen in de Tour, maar die ging uiteindelijk naar Pogačar. De Nederlander zal zeker een gooi doen naar enkele ritten en kan bij een goed resultaat ook mikken op de bollen.

OUTSIDERS

Er zijn dan uiteraard nog wel enkele outsiders in dit altijd moeilijk te voorspellen klassement. Thibaut Pinot en Jesús Herrada zijn sterke klimmers die hun kans zouden kunnen wagen en dan heb je nog de al helemaal onvoorspelbare Padun. Kortom: het kan alle kanten uit in het bergklassement in de Vuelta.

ONZE STERREN VOOR HET BERGKLASSEMENT IN DE VUELTA:

**** Ruben Guerreiro

*** Esteban Chaves - Wout Poels

** Jesús Herrada - Thibaut Pinot - Carlos Verona

* Remco Evenepoel - Sergio Higuita