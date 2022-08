Ex-Vueltawinnaar Jan Janssen: "De Vuelta heeft veel in aanzien gewonnen"

Jan Janssen is een van de 2 Nederlandse winnaars in de Vuelta. Hij vindt dat de Vuelta van vandaag in niets meer met die van vroeger te vergelijken is.

Met de start van de Vuelta in Utrecht is Jan Janssen een van de ambassadeurs. Hij won in 1967 de Vuelta. In 1979 won Joop Zoetemelk. Zij zijn de enige 2 Nederlandse Vueltawinnaars.

In het programmaboekje van RIDE MAGAZINE, voor de start in Utrecht, gaf Jan Janssen een woordje uitleg. "Toen ik de Vuelta in 1967 won, was er niets te doen in Nederland", zegt hij. "Niemand keek om naar die grote ronde. Ook waren er maar 2 Nederlandse journalisten en die waren daar niet van harte."

Volgens Janssen is de Vuelta van nu niet meer te vergelijken met die van toen: "Nu is het een belangrijke ronde. Ook is je carrière geslaagd als de Vuelta op je palmares staat. Daarnaast is het parcours zwaarder geworden. Nu heb je beklimmingen zoals de Angliru. In mijn tijd was het ook bergachtig, maar je had ook ritten met eindeloos lange en loodrechte wegen."