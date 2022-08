Jens Adams vindt met Toyo Tires een extra partner voor het volgende veldritseizoen

Toyo Tires is het volgende veldritseizoen een 2e partner van Jens Adams. Ook de Hollebeekhoeve blijft sponsor.

Sinds 1 januari 2020 rijdt Jens Adams in een shirt van de Hollebeekhoeve. Hij is een vaste waarde in de top 10 en voelt zich goed binnen de structuur. Hij heeft een overeenkomst tot en met februari 2023.

Maar toen kwam er slecht nieuws. De Hollebeekhoeve wou de 1e CO 2 -neutrale zuivelproducent worden en investeerden veel, maar dan boekten ze een enorm verlies en vroegen het faillissement aan.

Zo was er onzekerheid over de toekomst van de samenwerking. Op Facebook kwam Adams met goed nieuws: "De samenwerking met de Hollebeekhoeve blijft en er komt met Toyo Tires een extra partner aan boord."