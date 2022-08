Van Avermaet na 3e plaats in eindklassement Tour du Limousin: "Een zeer positief resultaat"

Greg Van Avermaet reed een sterke Tour du Limousin. Hij eindigde twee keer in de top vijf van een rit en werd ook derde in het eindklassement.

Na een vijfde plaats in het eindklassement van de Tour de Wallonie en een 9e plaats in Franco-Belge trok Greg Van Avermaet de lijn door in de Tour de Limousin.

In de derde rit kon hij net niet winnen en werd hij geklopt door de Italiaan Ulissi. Ook in de laatste rit eindigde Van Avermaet sterk en werd hij 5e en kon hij zijn derde plaats in het klassement veilig stellen, ook al ging dat niet zonder slag of stoot.

"Ik had een lekke band op een paar kilometer van de finish, dat was een stressvol moment, maar het team heeft goed gewerkt om me terug naar voren te brengen".

Van Avermaet kan dus tevreden terugblikken: "Ik had een goed gevoel op de moeilijkste momenten en behaalde het podium in het algemeen klassement; het is een goed resultaat".

Volgende doelen

Van Avermaet rijdt de BEMER Cyclassics en de Deutschland Tour als voorbereiding op zijn volgende twee grote doelen: de Canadese wedstrijden GP Québec en GP Montreal.