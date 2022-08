Mike Teunissen is de nieuwe leider in de Vuelta: "De ploeg verraste me vanmorgen"

Mike Teunissen is de nieuwe leider in de Vuelta. Hij had aan een 4e plaats in de 2e rit genoeg.

"Dit was eigenlijk niet het plan", zei Mike Teunissen na afloop van rit 2 in zijn rode leiderstrui. "Het belangrijkste doel is dat Primoz Roglic heelhuids aan de finish geraakt. Deze morgen was ik verrast toen de rest van de ploeg zei dat we konden proberen om mij als 1e over de streep te laten rijden en zo de rode trui te pakken, eens Roglic in de laatste 3 km zat."

Teunissen reed in 2019 al 2 dagen in de gele trui. Nu mag hij met de rode trui rijden en dat door Nederland. "Het was al een geweldige dag voor mij en ik kijk al uit naar morgen als ik door mijn eigen land met die rode trui om mijn schouders mag rijden", besloot Teunissen.