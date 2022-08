VOORBESCHOUWING RIT 2: maakt Tim Merlier het plaatje meteen compleet in het groterondewerk?

Was Evenepoel de Belg om naar uit te kijken in de eerste rit, dan is Tim Merlier dat in rit 2. In de grote ronden boekte Merlier al ritsucces in Giro en Tour. Maakt hij het plaatje compleet?

Een overwinning van Merlier zaterdag in Utrecht zou beteknenen dat hij in alle grote ronden een etappe beet heeft. Dat zou een fantastische verwezenlijking zijn voor de 29-jarige spurter. Nadat hij dit jaar Giro en Tour om verscheidene redenen niet kon rijden, sprak de inmiddels tweevoudig Belgisch kampioen de wens uit om wél mee te doen aan de Vuelta. En hier staat hij dan: Merlier heeft er dus zeker zin in.

MERLIER OP PAPIER DE SNELSTE

Een succes in de Vuelta zou ook meteen de ontgoocheling over zijn derde plaats op het EK naar de achtergrond verwijzen. Dat hakte er toch wel zwaar in. In de Vuelta van dit jaar echter geen Fabio Jakobsen te bespeuren. Op papier is Tim Merlier dus de snelste man van het peloton. Al wil dat uiteraard niet zeggen dat er geen concurrentie is.

Die komt er onder meer van Pascal Ackermann, die dit jaar winst in de Bredene Koksijde Classic en ritwinst in de Ronde van Polen kan voorleggen. Dat de Duitser op het EK in zijn thuisland ten val kwam, was een desillusie. In de beste periode van zijn carrière zit hij niet en dat kan zeker gezegd worden van Sam Bennett. Sinds de Ier Quick-Step verliet voor Bora, is het maar povertjes. Volgt in de Vuelta de heropstanding?

CONCURRENTIE

Dit zijn wel de grootste namen waar Merlier rekening mee moet houden, al zijn er nog wel andere sprinters die het in zich hebben een rit te winnen. Groves zit niet in supervorm, maar heeft het potentieel. Coquard zal gebrand zijn op het rijden van een sterke Vuelta nadat die de Tour moest missen door corona. Ook Mads Pedersen zal er zich ongetwijfeld wel een paar keer tussensmijten.

Overigens is er naast Merlier ook nog een andere Belg die we in de sprints mogen verwachten. Gerben Thijssen voelt het vertrouwen bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en heeft bewezen dat hij het kan op WorldTour-niveau door in een rit in de Ronde van Polen ene Pascal Ackermann te kloppen.

AMERONGSE BERG

Dat wat betreft de te verwachte namen, maar wat heeft de eerste rit in lijn nu te bieden? Wel, het peloton meldt zich op de tweede dag van de Vuelta in 's Hertogenbosch. De eerste 100 kilometer zijn haast volledig vlak, maar dan komt de Amerongse Berg eraan. Een eerste klimmetje in deze Vuelta, eentje van vierde categorie. Nadien gaat het nog wat op en af, maar de laatste twintig kilometer zijn opnieuw biljartvlak.

Op zo'n 17 kilometer aan de aankomst ligt ook nog een tussensprint, aan de Vliegbasis Soesterberg. Nadien is het volle focus op de eindsprint na 175,1 kilometer koers in Utrecht, waar vrijdag ook al de ploegentijdrit doorging. De studentenstad staat dus weer in het middelpunt van de belangstelling van de wielerwereld. Mogelijk is het ook de plek waar Tim Merlier een mijlpaal uit zijn carrière realiseert.