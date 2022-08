Marco Haller klopte Wout van Aert: "Besefte het pas op een meter van de meet"

In de BEMER Cyclassics in Hamburg werd Marco Haller van Bora-Hansgrohe de winnaar.

Hij klopte in de sprint Quinten Hermans en Wout van Aert. “Ik versloeg Wout van Aert in de sprint, dat is één ding”, zei de Oostenrijker achteraf.

“Maar ik had ook gewoon zeer goede benen om te sprinten, na een zware wedstrijd zoals deze. Ik ben zeer tevreden met mijn huidige vorm. Winnen in Hamburg is heel belangrijk voor mij, bovendien rijd ik voor een Duitse ploeg.”

“Ik besefte pas dat ik Van Aert kon kloppen op een meter van de finish. Het peloton werd sterk uitgedund op de Waseberg. We vormden een groepje met vijf vooraan en ik vertelde mijn team dat vierde of vijfde eindigen ook een mooi resultaat zou zijn. Daarom reed ik mee, zodat we niet moesten spurten met een groep van twintig of meer renners. In dat scenario zou een podiumplaats onmogelijk zijn. Door mijn kans te grijpen maakte ik een droom waar.”