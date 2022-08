Tim Merlier sprint naar een 3e plaats in de Vuelta: "Voor de sprint al veel energie verspeeld"

Tim Merlier moet nog wachten op een ritzege in de Vuelta. In de 1e sprinterskans eindigde hij op plaats 3.

In de Giro en de Tour won Tim Merlier al een rit. Het was toen meteen prijs bij de 1e kans. Je zou dan kunnen vermoeden dat het bij zijn 1e sprinterskans in de Vuelta ook meteen raak zou zijn, maar dat was niet zo en het werd uiteindelijk plaats 3.

"Op 500 meter zat ik nog aan de buitenkant van een bocht", begon Merlier te vertellen aan Sporza. "Ik moest een beetje inhouden en kwam vol in de wind zitten. Daarna werd ik nog 2 keer afgeremd door een elleboog en verloor ik snelheid."

"Toen ik in de sprint wilde aangaan, had ik eigenlijk al te veel energie verspeeld", ging Merlier verder. "Al die kleine dingetjes in de voorbereiding speelden mee. Maar anderzijds reed Sam Bennett een sterke sprint."