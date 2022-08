Jakobsen kan Europese sterrentrui laten zien in Deutschland Tour en krijgt drie Belgen aan zijn zijde

Na het veroveren van zijn Europese sterrentrui kan Jakobsen die in de Deutschland Tour ook echt gaan in de verf zetten.

De spurter van Quick-Step Alpha Vinyl reed al de BEMER Cyclassics in Hamburg in zijn trui van Europees kampioen. Die eendagskoers draaide echter niet uit op een massasprint. Op naar een volgende kans dus om zijn trui te tonen in de Deutschland Tour.

Op naar een volgende kans dus om zijn trui in de verf te zetten en dat dient dan te gebeuren in de Deutschland Tour, die begint op 24 augustus en eindigt op 28 augustus. In deze rittenkoers is echter ook wel plaats voor oplopende aankomsten en steile beklimmingen.

Daarom ook dat James Knox en Mauri Vansevenant eveneens present tekenen. Naast Vansevenant zorgen ook Yves Lampaert en Stan Van Tricht voor de Belgische vertegenwoordiging. Ook de Fransman Florian Sénéchal zit in de selectie van Quick-Step.