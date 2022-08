Sam Bennett wint 2 ritten op rij in de Vuelta: "Dit geeft een vertrouwensboost"

Sam Bennett won al zijn 2e rit op rij in de Vuelta. In het flashinterview zat hij vol vertrouwen.

"Het was een zware sprint met een lastige aanloop", zei Sam Bennett in het flashinterview. "Het was niet gemakkelijk om het wiel van Danny van Poppel te houden. Het was weer een masterclass van hem."

"Deze zege geeft ook een vertrouwensboost", ging Bennett verder. "Ook wil ik de hele ploeg weer bedanken. Ze hebben de hele dag gewerkt."

Bennett verstevigt ook zijn groene trui. Hij heeft 117 punten. Mads Pedersen is 2e met 80 punten.