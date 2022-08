Spelletje 'wie pakt de rode leiderstrui' bij Jumbo-Visma: "Dat op deze manier veel renners meegenieten, is extra mooi"

Jumbo-Visma beleeft weer mooie tijden in een grote ronde. Zelfs een spelletje 'wie pakt de leiderstrui' kan er vanaf in de Vuelta.

Het begon met de ploegentijdrit in Utrecht. Robert Gesink kwam als eerste over de meet en mocht dus de eerste rode trui aantrekken. Een dag later werd die trui dan weer doorgegeven aan Mike Teunissen. Die sprintte dan weer niet mee in de derde rit, waardoor Edoardo Affini de nieuwe leider werd. Wie is de volgende bij Jumbo-Visma die het rood mag aantrekken?

"We hadden al besprokien dat Edo het rood kon overnemen", vertelde Mike Teunissen na de derde Vueltarit aan NOS. "Dat is gelukt. Dat op deze manier veel renners van de ploeg mogen proeven van de trui en meegenieten, is extra mooi. Dat is goed voor de teamsfeer."

Ook voor mij geweldig leider te kunnen zijn

Het hoeft geen betoog dat ook de nieuwe leider Affini verheugd is dat het plan zo goed uitpakt. "Het is bijzonder dat we dit zo kunnen doen in het land van onze ploeg", verwijst de Italiaan naar het drieluik in Nederland. "Voor Robert Gesink en Mike Teunissen was het extra bijzonder, maar ook voor mij is het geweldig om leider te kunnen zijn."