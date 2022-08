Amaury Capiot zal tijdje afwezig zijn na Bemer Cyclassics

Amaury Capiot kwam zondag ten val in de Bemer Cyclassics in Hamburg. Daarbij liep hij een barstje op in het heiligbeen.

In de aanloop naar de Waseberg vielen verschillende renners. Daar was ook Amaury Capiot van Arkéa Samsic bij. Onze 29-jarige landgenoot liet bij zijn team de nodige onderzoeken uitvoeren. Daaruit blijkt nu dat er een barstje in het heiligbeen is. Hoelang hij afwezig zal zijn, is nog niet duidelijk. "De duur van zijn onbeschikbaarheid wordt later bekendgemaakt", zo meldt zijn team via sociale media.