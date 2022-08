Ploegleider van EF Education waarschuwt Evenepoel: "Geen domme dingen proberen"

De Bask Juan Manuel Garate reed in het verleden voor QuickStep, maar is nu ploegleider in de Vuelta bij EF Education.

De verwachtingen voor de Baskische passage van de Vuelta zijn hoog bij de fans van Remco Evenepoel, maar volgens Garate is er niet veel te rapen voor Evenepoel en co.

“De twee etappes door het Baskenland lijken totaal niet op de Clásica San Sebastián. Ik verwacht dat de vluchters het twee keer zullen halen, Jumbo-Visma de rode leiderstrui zal afgeven en er weinig tot geen verschillen zijn tussen de klassementsmannen”, zegt Garate duidelijk aan Het Belang van Limburg.

Vooral in de rit met de Puerto de Herrera zou het wel eens fout kunnen lopen voor onze landgenoot. “Op zestien kilometer van de finish ligt de Puerto de Herrera. Die beklimming tussen de bomen zal enorm snel worden genomen. Daar moet je bij de eersten boven zijn, want de afdaling is smal en winderig. In de laatste kilometers richting de finish kunnen er waaiers worden gevormd.”

Over de rit van woensdag is Garate al even duidelijk . “Een typische Baskische rit, met veel kilometers langs de kust. Evenepoel moet daar geen domme dingen proberen. Hij kan zich beter sparen voor donderdag, dat is de echte test.”