Renaat Schotte over Vuelta in Nederland: "Ik had niets anders verwacht"

Renaat Schotte verzorgde samen met José De Cauwer het commentaar van de eerste Vueltaritten in Nederland.

Voor Schotte had het allemaal wat meer mogen zijn in Nederland. “De Nederlandse etappes waren niet de meest opwindende. Maar de eindsprint maakte dat dan telkens wel wat goed”, zegt Schotte bij Sporza.

“Los van het enthousiasme rond Breda had ik liever een etappe gezien in Nederlands-Limburg met wat hellingen. En dan wat verderop in de Vuelta meer sprintersetappes.”

Het enthousiasme rond het wielrennen was wel gigantisch groot, zo merkte Schotte op. “Het was drie dagen lang Koningsdag. Ik had niets anders verwacht. Nederlanders zijn specialisten als het gaat om sfeer creëren bij zulke evenementen. Als er dan nog eens twee dagen een Nederlander in de rode leiderstrui rondrijdt, dan word je als Nederlander vanzelf enthousiast.”

Dat enthousiasme volgt ook door het kleine aantal koersen in Nederland. “Nederland heeft door het wegvallen van de Benelux Tour dit jaar maar één eigen WorldTour-koers: de Amstel Gold Race. En dat is dan nog in een uithoek van het land. Dan is de rest van Nederland wel blij met zo’n Vuelta-driedaagse.”