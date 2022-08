Thomas De Gendt geeft zijn kijk op de beslissing van Lotto Soudal voor het WK

Arnaud De Lie en Victor Campenaerts mogen van Lotto Soudal niet naar het WK. Thomas De Gendt gaf bij Het Laatste Nieuws zijn klare kijk op die beslissing.

"Volgens mij was dat van Arnaud De Lie al langer beslist", vertelde Thomas De Gendt aan Het Laatste Nieuws. "Ik denk dat hij zelf ook niet wou meedoen. Van Victor Campenaerts weet ik dat niet. Volgens mij wordt door de ploeg ook niet concreet gezegd dat niemand naar het WK mag gaan. Volgens mij mag Caleb Ewan wel gaan. Ook als bij ons iemand een goede kans zou hebben om wereldkampioen te worden, zal de ploeg hem ook naar het WK laten gaan."

De beslissing van Lotto Soudal is vooral met de bedoeling om punten voor de WorldTour te sprokkelen. "Ik weet eigenlijk niet hoe het hele systeem werkt", ging De Gendt verder. "Ik denk dat de pers ons ook zou neersabelen, moesten we niet meer tot de WorldTour behoren. Dus is het niet meer dan normaal dat we er alles aan doen om zo veel mogelijk punten te sprokkelen."