Cras en Woods krijgen gezelschap bij opgaves: Nederlander van Trek heeft corona en moet Vuelta verlaten

Trek-Segafredo meldt op sociale media dat Daan Hoole niet meer aan de start komt van de vijfde etappe in de Vuelta. De ploeg looft wel nog het werk dat Hoole de voorbije dagen deed. Dat was dan in dienst van voormalig wereldkampioen Mads Pedersen.

Hoole is deze ochtend opgestaan met een lichte keelpijn. Uiteraard worden door de wielerploegen nog altijd niet het minste risico genomen met de gezondheid van de renners. Hoole nam dan ook een sneltest op Covid-19. Die test heeft een positief resultaat opgeleverd.

He’s done a fantastic job in the opening days but unfortunately @daanhoole will not start #LaVuelta22 stage 5.



Daan woke up with a slightly sore throat this morning & a subsequent rapid Covid 19 test returned a positive result.



Get well soon Daan