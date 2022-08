Ook dit heeft de koers vandaag en deze week te bieden: Van der Poel op Vlaamse bodem, Bernal zet comeback voort

Er is meer in de koers dan enkel de Vuelta. Zo zal Van der Poel op Vlaamse bodem de koers hervatten en begint Bernal aan de volgende etappe van zijn comeback.

In Vlaanderen gaat woensdag de Druivenkoers door en met Mathieu van der Poel staat een hele grote naam op de deelnemerslijst. Voor Van der Poel is het de eerste wegkoers sinds zijn teleurstellende Tour de France. Na de Tour deed Van der Poel het wel aardig in enkele criteriums, maar dat zijn uiteraard geen waardemeters.

Wel vond Van der Poel misschien daar het plezier dat hem met een positieve instelling de laatste maanden van 2022 laat aanpakken. Een goede Van der Poel weet wel raad met het parcours van en naar Overijse. Mogelijk zit er zoals eerder dit jaar in de Giro een clash aan te komen met Biniam Girmay. Vanuit Belgische ooghoek is het uitkijken naar onder meer Campenaerts en Van Gestel.

Ook de Deutschland Tour, een rittenkoers van vijf dagen, gaat op deze woensdag van start. Met onder meer Jakobsen aan de start. Lees HIER nog eens zijn interview in aanloop naar de Deutschland Tour. De meest opvallende deelnemer is wellicht Egan Bernal. Die maakte zijn comeback in de Ronde van Denemarken, maar reed de laatste rit niet uit. Het zou een succes zijn als Bernal de Deutschland Tour wél kan uitrijden.