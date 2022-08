Bahrein-Victorious start met renner minder in Deutschland Tour door corona

Phil Bauhaus zal niet starten in de proloog van de Deutschland Tour. De Duitser testte vooraf positief op corona.

Phil Bauhaus kan de ronde van zijn land niet rijden want hij is dus positief gestest voor de start van de proloog van Deutschland Tour. De Duitser won dit seizoen al twee keer. Hij won een rit in Tirreno-Adriatico en in de Ronde van Polen.

Zijn ploeg Bahrein-Victorious meldt ook dat de rest van de ploeg en de staff negatief hebben getest. Er wordt ook geen vervanger meer opgeroepen voor Bauhaus en de ploeg start dus met vijf renners in plaats van zes.