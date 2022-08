De VS maakt zijn WK-selectie al bekend: Brandon McNulty en Neilson Powless zijn de kopmannen

Het is WK is pas over een maand, maar de VS heeft zijn selecties al bekend gemaakt. Bij de mannen zijn Brandon McNulty en Neilson Powless de kopmannen. Kristen Faulkner is de kopvrouw.

Over bijna een maand starten in het Australische Wollongong de wereldkampioenschappen. In België zijn de selecties nog niet klaar, maar de VS hebben hun huiswerk wel al klaar. Bij de mannen zijn Brandon McNulty en Neilson Powless de kopmannen. Powless heeft sinds zijn 13e plaats in de Tour geen wedstrijd meer gereden. In de aanloop naar het WK rijdt hij wel nog een koers in eigen land. McNulty zit momenteel in de Vuelta. De andere namen zijn Kyle Murphy, Lawson Craddock en Magnus Sheffield. Craddock en Sheffield rijden ook de tijdrit. Bij de vrouwen is Kristen Faulkner de kopvrouw. De USA Cycling ziet haar als een van de favorieten om wereldkampioen te worden. Zij wordt bijgestaan door Krista Doebel-Hickok, Veronica Ewers, Coryn Labecki, Emma Langley, Skylar Schneider en Leah Thomas. Faulkner en Thomas rijden ook de tijdrit.