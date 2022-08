Jasper De Buyst strijdt 2 dagen na elkaar voor de overwinning: "Dat geeft me een goed gevoel"

Jasper De Buyst is sterk bezig. Na de Ronde van Polen reed hij naar 4 uitslagen in de top 10.

Plaats 4 in de Tour of Leuven. Een paar dagen later opnieuw 4e, maar dan in de Circuit Franco-Belge. In Hamburg kwam Jasper De Buyst ten val en eindigde hij 90e. In de Egmont Cycling Race was hij 3e na winnaar Arnaud De Lie en een dag later reed hij als 8e over de streep in de Druivenkoers.

"Het is een geweldig gevoel om 2 dagen na elkaar voor de overwinning te kunnen strijden", zegt De Buyst. "Op het einde miste ik de beslissende schifting. Ik voelde me ook niet zo goed als in de Egmont Cycling Race, maar dat is normaal na mijn val in Hamburg. Uiteindelijk kon ik nog sprinten voor plaats 4, maar ik ging iets te vroeg aan.