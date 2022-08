Remco Evenepoel pakt rood in de Vuelta, ritzege voor Alpecin-Deceunick.

In de 6de rit van de Vuelta heeft Remco Evenepoel zijn duivels ontbonden, hij werd 2e in de etappe en pakt de rode leiderstrui. De ritzege was wel voor de Australiër Jay Vine.

In rit 6 van de Vuelta staat de eerste bergrit met een aankomst bergop op het programma. De aankomst ligt op de Pico Jano, een klim van 12,6km met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%. Een vlucht met 10, met Bakelants en Meurisse, reed de hele dag voorop. De Oekraïner Padun was de laatste overblijver van die vlucht. Op de voorlaatste klim van de dag zette wereldkampioen Julian Alaphilippe zich op kop van het peleton. Hij dunde het peleton al stevig uit. Een strijd tussen de favorieten op de Pico Jano kondigde zich aan. Remco Evenepoel zette zich op kop van het peleton op de slotklim en andere favorieten moesten één voor één lossen. Enkel Enric Mas kon de Belg nog volgen. Evenepoel kon Vine evenwel niet meer te pakken krijgen, hij werd 2e. Enric Mas werd derde. Primož Roglič en de andere favorieten verloren 1:22 op Evenepoel. Het was nog even afwachten maar Remco Evenepoel pakt ook de rode leiderstrui met 28 seconden voorsprong op Mas en 1:01 op Roglič.