Fabio Jakobsen is het nog niet vergeten: "We missen Bjorg Lambrecht allemaal, ik denk er nog vaak aan"

Het is inmiddels meer dan drie jaar geleden dat we Bjorg Lambrecht moesten afgeven. Fabio Jakobsen zit met zijn overleden nog geregeld in zijn gedachten.

Onlangs schreef Fabio Jakobsen een blog voor de ploegsite van Quick-Step Alpha Vinyl. In die blog vermeldde de Nederlander ook wijlen Bjorg Lambrecht. Daarom vroegen we Jakobsen er recent naar tijdens een online persbabbel.

"Het is zeker zo dat we Bjorg missen. Op elke 5 augustus denk ik natuurlijk aan hem", verwijst Jakobsen naar de datum waarop Bjorg Lambrecht het leven liet. "We namen destijds samen deel aan de Ronde van Polen. We hebben nog gepraat over wat we wilden doen."

© photonews

Dat was behoorlijk wat. "Er waren wel wat etappes waarin hij het beste van zichzelf wilde geven. Hij had ambitie en wilde dat laten zien. Hij wilde ook een rit winnen in de Vuelta. Jammer genoeg hebben we nooit samen kunnen beleven dat het zo ver kwam."

Ondanks hem te verliezen op een veel te jonge leeftijd heeft Bjorg Lambrecht echt wel iets nagelaten aan de wielerwereld. "We missen Bjorg allemaal, ik denk er nog vaak aan."