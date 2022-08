Cian Uijtdebroeks is opnieuw de sterkste in de Ronde van de Toekomst en pakt deze keer wel de gele trui

Cian Uijtdebroeks heeft opnieuw een rit in de Ronde van de Toekomst gewonnen. Hij won de rit naar La Toussuire en neemt deze keer wel de leiderstrui over.

Op weg naar de La Madeleine had Cian Uijtdebroeks al gewonnen. Hij leek ook de gele trui gepakt te hebben, maar hij had een bidon in de laatste 10 km aangenomen en kreeg daarvoor een tijdstraf. Uijtdebroeks wou die tijdstraf terugpakken in de rit naar La Toussuire die ook over de Col de la Madeleine ging.

Uijtdebroeks wachtte tot de laatste 3 km om te versnellen. Enkel de Ier Archie Ryan kon hem volgen. Uijtdebroeks bleef het tempo hoog houden om het verschil op leider Michel Hessmann zo groot mogelijk te maken.

In de sprint was Uijtdebroeks de snelste en Hessmann verloor meer dan 2 minuten. Daardoor pakte Uijtdebroeks deze keer wel het geel over.