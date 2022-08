Jay Vine wint zijn 2e bergrit in de Vuelta, Remco Evenepoel behoudt met overschot zijn rode trui

Jay Vine heeft zijn 2e ritwinst in de Vuelta geboekt. Hij was de sterkste op de steile aankomst bergop. Remco Evenepoel behoudt zijn leiderstrui.

Alexey Lutsenko was de 1e die aanviel. Hij kreeg in schuifjes uiteindelijk 9 vluchtgezellen mee. Ook Thibaut Pinot, Jay Vine, Marc Soler, Mads Pedersen, Rein Taaramäe en Mikel Landa waren mee. De sterk bezette kopgroep kreeg zo'n 4 minuten voorsprong.

In het peloton controleerde Quick Step-Alpha Vinyl. Ze hielden het peloton in de buurt van de kopgroep, maar aan de voet van de slotklim naar Collau Fancuaya had de kopgroep nog altijd een voorsprong van 3'30".

Vine versnelde op de slotklim en niemand kon nog volgen. Hij won solo en won zo zijn 2e bergtrui op rij. Soler werd nipt 2e voor Taaramäe. Pinot werd 4e. Vine pakte ook overal het maximum van de bergpunten mee en is de nieuwe leider in het bergklassement.

STERK QUICK STEP-ALPHA VINYL

In het peloton dunde Quick Step-Alpha Vinyl het peloton verder uit. Onder meer Richard Carapaz en Joao Almeida moesten lossen toen Ilan Van Wilder het tempo bepaalde. Uiteindelijk bleven ze met 4 over: Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Enric Mas en Carlos Rodriguez. Evenepoel bepaalde het tempo en Rodriguez moest uiteindelijk lossen. Evenepoel won ook nog het prestigesprintje.