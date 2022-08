Mads Pedersen neemt in de Vuelta de groene trui van Sam Bennett over

Mads Pedersen is de nieuwe drager van de groene trui. Hij pakte in rit 8 de volle buit in de tussensprint.

Na de ritten in Nederland stond Sam Bennett comfortabel in de groene trui in de Vuelta. Dankzij zijn 2 ritzeges stond hij 37 punten voor Mads Pedersen.

Maar Pedersen heeft het voordeel dat hij beter kan klimmen en daardoor kon hij punten pakken, waar Bennett dat niet kon. Zo kwam hij korter. In rit 8 zat hij ook nog eens in de vroege vlucht en voor de slotklim pakte hij in de tussensprint ook nog eens de volle buit mee. Zo werd Pedersen de nieuwe groenetruidrager. Hij staat 5 punten voor.

"Mijn enige doel vandaag was om zo weinig mogelijk energie te verspillen", zegt Pedersen. "Ik denk dat het niet veel verschil uitmaakte om in de vroege vlucht of in het peloton te zitten. In de ontsnapping wou ik enkel de 20 punten van de tussensprint meepikken. Een goed resultaat aan de finish was onmogelijk. Ik sta nu 5 punten voor in het puntenklassement, maar het is nog een lange weg. Ik ga het dag per dag bekijken en wil graag ook nog een rit winnen."