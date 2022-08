Opgaves Vuelta: ploegmaat van Remco Evenepoel en Wout Poels testen positief op corona en ook een ploegmaat van Primoz Roglic geeft op

Corona gaat nog altijd de ronde in het peloton. 2 renners testten positief op corona. Sepp Kuss moest de Vuelta dan weer verlaten door koorts.

In rit 8 moesten al enkele renners opgeven en ook voor rit 9 vallen er al opgaves te noteren.

Wout Poels testte positief op corona. Hij verliet de Vuelta en kwam zo dus niet meer aan de start van de 9e rit. Alle andere renners van Bahrain-Victorious testten negatief. Poels stond na 8 ritten 28e in het klassement. Hij stond op 8'18" van leider Remco Evenepoel.

🏥 @WoutPoels will not start stage 9 of @lavuelta due to a positive Covid-19 test with mild symptoms.



All other riders and staff have returned negative tests.



The team will start the race today with 7 riders.



Get well soon Wout!#RideAsOne #LaVuelta22



📸 @therussellellis pic.twitter.com/WypLdGk5U8 — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 28, 2022

Ook bij Quick Step-Alpha Vinyl zagen ze een renner uitvallen. Pieter Serry werd afgelopen nacht ziek en testte positief op corona. Ook hij verlaat dus de Vuelta.

Zo verliest Quick Step-Alpha Vinyl een belangrijke pion in de strijd voor de rode trui. Remco Evenepoel heeft nu nog 6 helpers.

The team will continue to implement a stringent testing regime & precautions in order to minimise the possibility of any further infections among the rest of the squad & staff.



There will be no further comment made on the situation, other than to wish Pieter a speedy recovery. — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) August 28, 2022

Later kwam er ook slecht nieuws voor Primoz Roglic. Ook hij ziet een ploegmaat uitvallen. Sepp Kuss verlaat de Vuelta door koorts.