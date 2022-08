Ploegmaats Remco Evenepoel: "Hij riep rapper, rapper, rapper op de slotklim"

Quick Step-Alpha Vinyl heeft indruk gemaakt tijdens de 1e bergrit in Asturië. Sporza sprak met Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder.

"Ik begon op kop aan de slotklim en achter mij hoorde ik Remco Evenepoel zeggen van rapper, rapper, rapper", zei Louis Vervaeke aan Sporza. "Dat is soms frustrerend, want ik reed zelf zo snel. Maar Evenepoel rijdt zelf zo sterk. Ik hoop dat hij het kan volhouden."

"Vooraf hadden anderen twijfels of we wel sterk genoeg waren om te controleren, maar verschillende renners zijn komen zeggen dat we het volwassen hebben aangepakt", ging Vervaeke verder. "Ons doel was vooraf het podium, maar wij gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare. We bekijken het alleszins dag per dag."

DING DOEN IN DE TIJDRIT

Ilan Van Wilder was de laatste man voor Evenepoel en deed ook zijn werk voortreffelijk. "Vanaf het begin van de etappe namen ze ons onder vuur, maar we zijn kalm gebleven en hebben onze verantwoordelijkheid gepakt. Ik ben supertrots op de ploeg", vertelde hij.

"Het is nog ver om te spreken van een eindzege", ging Van Wilder verder. "Je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Eerst moeten we de laatste rit voor de rustdag nog goed doorkomen. Na de rustdag volgt nog de tijdrit. Daar kan Evenepoel terug zijn ding doen."