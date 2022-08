Cian Uijtdebroeks wint als eerstejaarsbelofte al meteen de Ronde van de Toekomst: "Het is ongelooflijk! Ik had dat niet verwacht"

Cian Uijtdebroeks heeft als eerstejaarsbelofte de Ronde van de Toekomst gewonnen. De Belg is ook de opvolger van Jan Bakelants. Bij Sporza Radio zei hij dat hij zichzelf verbaasd heeft.

"Het is ongelooflijk!" vertelde Cian Uijtdebroeks aan Sporza Radio. "Ik had niet verwacht dat het dit jaar al zou lukken. We hebben er hard voor gewerkt en het is een droom die nu al uitkomt."

Uijtdebroeks legde de basis voor zijn eindzege in de laatste 3 ritten. Vrijdag en zaterdag won hij met overmacht. Zondag kon hij de aanvallen van de concurrentie afslaan. "Die koers is wel een landenwedstrijd, maar de ploegmaats van Jumbo-Visma werkten samen. Ze vielen om beurt aan. Een beetje zoals ze met Tadej Pogacar in de Tour hebben gedaan. Gelukkig was er William Junior Lecerf. Zo konden we het fixen."

Naar het WK voor beloften gaat Uijtdebroeks niet. Aan Het Nieuwsblad verklaarde hij dat de verplaatsingen te ver zijn. Hij wil zich liever focussen op de Italiaanse najaarsklassiekers. Hij rijdt tot en met de Ronde van Lombardije.