Wout Van Aert domineert in de Bretagne Classic: "Het doet me plezier dat ik Arnaud De Lie klop"

Wout Van Aert won de Bretagne Classic. In de sprint klopte hij onder meer Arnaud De Lie.

In de Bretagne Classic viel Wout Van Aert enkele keren aan, maar hij moest ook enkele keren zelf aanvalspogingen neutraliseren. "Het was een lastige finale voor mezelf en de ploeg", zei Van Aert aan Sporza. "De andere ploegen vielen heel de tijd aan en ik moest alles alleen controleren, maar ik voelde me goed."

Uiteindelijk gingen ze sprinten voor de overwinning. "Ik wou wat profiteren van de slipstream van Arnaud De Lie en dat lukte", ging Van Aert verder. "Het doet me plezier dat ik hem klopte."

Van Aert reed de Bretagne Classic met het oog op het WK: "Na de Tour was ik een week ziek, maar nam de tijd om te herstellen. Ik ben nu tevreden met mijn benen. Het is nog 4 weken tot het WK. Het is belangrijk om nu gefocust te blijven."